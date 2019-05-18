أحمد السيد يهزم بطل السنغال ويتأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة

تأهل أحمد السيد لاعب منتخب مصر للسلاح إلى دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة المقامة حاليًا في فرنسا. ونجح السيد في الفوز على بطل السنغال بنتيجة 15-9 في منافسات دور الـ32 ليتأهل الى دور الستة عشر بجدارة واستحقاق. وكان السيد قد حقق الفوز على بطل التشيك بنتيجة بنتيجة 15-9 في منافسات دور الـ32 ليتأهل الى دور الستة عشر بجدارة واستحقاق. وكان السيد قد حقق الفوز على بطل التشيك بنتيجة١٥/١١ في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت بدور الـ 64 من البطولة. وفي الجهة المقابلة تأهل محمد حمزة لاعب منتخب مصر للسلاح إلى دور الـ ٦٤ الرئيسي من بطولة الجائزة الكبرى لسلاح الشيش المقامة حاليًا في الصين.

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