رياضة | 70 مليون يورو تفصل برشلونة عن ضم نجم مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 70 مليون يورو تفصل برشلونة عن ضم نجم مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة يخطط للتعاقد مع رودريجو هيرنانديز نجم أتلتيكو مدريد لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة يرغب في التعاقد مع رودريجو نجم أتلتيكو مدريد وأنه مستعد لدفع مبلغ 70 مليون يورو لحسم الصفقة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رودريجو نجم أتلتيكو مدريد يعتبر خليفة سيرجيو بوسكيتس نجم وسط البلوجرانا نظرًا للصفات التي يتمتع بها.

Advertisements

وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة على استعدادا لدفع مبلغ 70 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد روديجو هرنانديز البالغ من العمر 22 عامًا والذي تم التوقيع معه من قبل الروخيبلانكوس حتى عام 2023.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن رودريجو يمكن أن ينضم إلى مجموعة اللاعبين الذين سيرحلون عن الروخيبلانكوس هذا الصيف مثل دييجو جودين وخوانفران وفيليب لويس وأنطوان جريزمان ومن المحتمل أن ينضم دييجو كوستا لهم.

ونوهت الصحيفة الإسبانية بأن رحيل رودريجو سيعتبر ضربة قاسية لأتلتيكو مدريد لأنه مستقبل الفريق تحت قيادة دييجو سيميوني حيث أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يرغب في ضم رودريجو بالإضافة إلى بايرن ميونخ.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يرغب في تدعيم الوسط حتى بعد ضم الهولندي فرينكي دي يونج، حيث من المحتمل رحيل إيفان راكيتيش على الرغم من أنه أكد على رغبته في مواصلة اللعب لبرشلونة.