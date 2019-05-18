رياضة | تفاصيل عقد كريم بامبو مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل عقد كريم بامبو مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم النادي الأهلي صفقة كريم بامبو لاعب فريق الإسماعيلي تمهيداً للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينضم كريم بامبو للنادي الأهلي في صفقة انتقال حر في الانتقالات الصيفية المقبلة بعد انتهاء عقده مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري.

وحصل النادي الأهلي على توقيع كريم بامبو لمدة 3 مواسم ونصف بداية من الموسم المقبل، بعد أن وقع بامبو في حضور أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر، وحصل على مقدم تعاقد 800 ألف جنيه، على أن يكون عقده في الموسم الأول 3 ملايين جنيه في الموسم الأول، مع زيادة 500 ألف جنيه في كل موسم.