رياضة | ماذا يفعل الزمالك في الأراضي المغربية قبل موقعة "ذهاب" نهائي الكونفيدرالية؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا يفعل الزمالك في الأراضي المغربية قبل موقعة "ذهاب" نهائي الكونفيدرالية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواجهة من العيار الثقيل ستجمع فريق الزمالك، مع نظيره نهضة بركان المغربي يوم الأحد 19 مايو على الملعب البلدي في مدينة "بركان" في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

التقي الزمالك مع الأندية المغربية في 22 مواجهة رسمية سابقة بالبطولات الإفريقية والعربية، حقق الفارس الأبيض الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبو الأبيض 33 هدفًا، واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

وخاض الزمالك 10 مباريات سابقة على الأراضي المغربية، حقق 3 انتصارات، وخسر مباراتين، وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات.

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انتصارات الزمالك الثلاث في المغرب جاءت على حساب أندية، الرجاء المغربي في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال العرب 2005-2006 وفاز 2-0 بهدفي مصطفي جعفر وعبد الحليم علي.

أما ثاني انتصارات الأبيض في المغرب كان على حساب المغرب الفاسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2012، وفاز بهدفين دون رد سجلهما أحمد حسن وأحمد جعفر.

وثالث انتصارات الزمالك خارج ملعبه أمام أندية المغرب كان أمام فريق الفتح الرباطي المغربي وفاز الأبيض 3-2 بأهداف باسم مرسي وعمر جابر وحازم إمام.

وخسر الزمالك في المغرب مباراتين فقط أمام الجيش الملكي بهدف دون رد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال عام 1985، والثانية كانت أمام الوداد بنتيجة 5-2 في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2016.