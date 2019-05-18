رياضة | بايرن ميونخ يودع ريبيري و روبن و رافينيا قبل الرحيل عن النادي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يودع ريبيري و روبن و رافينيا قبل الرحيل عن النادي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الرابطة التونسية المحترفة الأولى النجم الساحلي 0 x

16:00 0 الترجي الرياضي الدوري الإسباني ليفانتي 2 x

13:00 2 أتلتيكو مدريد إشبيلية 0 x

16:15 0 أتلتيك بيلباو الدوري الإيطالي أودينيزي 3 x

15:00 0 Advertisements سبال ساسولو - x

20:30 - روما الدوري الألماني بايرن ميونيخ 1 x

15:30 0 آينتراخت فرانكفورت بوروسيا مونشنجلادباخ 0 x

15:30 0 بوروسيا دورتموند الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان - x

21:00 - ديجون

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