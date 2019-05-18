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رياضة | بايرن ميونخ يودع ريبيري و روبن و رافينيا قبل الرحيل عن النادي (فيديو)

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الرابطة التونسية المحترفة الأولى

النجم الساحلي

0

x
16:00

0

الترجي الرياضي

ليفانتي

2

x
13:00

2

أتلتيكو مدريد

إشبيلية

0

x
16:15

0

أتلتيك بيلباو

أودينيزي

3

x
15:00

0

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سبال

ساسولو

-

x
20:30

-

روما

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

1

x
15:30

0

آينتراخت فرانكفورت

بوروسيا مونشنجلادباخ

0

x
15:30

0

بوروسيا دورتموند

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

-

x
21:00

-

ديجون

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