رياضة | بايرن ميونخ يودع ريبيري و روبن و رافينيا قبل الرحيل عن النادي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يودع ريبيري و روبن و رافينيا قبل الرحيل عن النادي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النجم الساحلي
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16:00
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الترجي الرياضي
ليفانتي
2
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13:00
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أتلتيكو مدريد
إشبيلية
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16:15
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أتلتيك بيلباو
أودينيزي
3
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15:00
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سبال
ساسولو
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20:30
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روما
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
1
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15:30
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آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
0
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15:30
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بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
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21:00
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ديجون