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رياضة | الكشف عن سبب يعرقل انتقال دي ليخت إلى برشلونة

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 أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن طلب الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع نادي أياكس سيعرقل انتقاله إلى برشلونة، في فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن دي ليخت طلب الحصول على راتب سنوي في برشلونة يبلغ من 8 إلى 9 ملايين يورو فقد تغيرت طلبات اللاعب بعد تألقه مع أياكس في مؤخراً.

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ويخشى مسؤولو نادي برشلونة من إعطاء دي ليخت راتبًا ضخمًا، على الرغم من أنه يعتبر أبرز المواهب الشابة في أوروبا خلال الموسم الحالي وهناك صراع بين الأندية على ضمه.

ويراقب الإيطالي مينو رايولا، وكيل دي ليخت، دخول الأندية الإنجليزية في الصفقة وسط انتظار من مسؤولي نادي يوفنتوس الإيطالي.

 

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