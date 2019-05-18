رياضة | الكشف عن سبب يعرقل انتقال دي ليخت إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن سبب يعرقل انتقال دي ليخت إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن طلب الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع نادي أياكس سيعرقل انتقاله إلى برشلونة، في فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن دي ليخت طلب الحصول على راتب سنوي في برشلونة يبلغ من 8 إلى 9 ملايين يورو فقد تغيرت طلبات اللاعب بعد تألقه مع أياكس في دوري أبطال أوروبا مؤخراً.

Advertisements

ويخشى مسؤولو نادي برشلونة من إعطاء دي ليخت راتبًا ضخمًا، على الرغم من أنه يعتبر أبرز المواهب الشابة في أوروبا خلال الموسم الحالي وهناك صراع بين الأندية على ضمه.

ويراقب الإيطالي مينو رايولا، وكيل دي ليخت، دخول الأندية الإنجليزية في الصفقة وسط انتظار من مسؤولي نادي يوفنتوس الإيطالي.