رياضة | أتلتيكو مدريد يختتم موسمه بالتعادل مع ليفانتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد يختتم موسمه بالتعادل مع ليفانتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم فريق أتلتيكو مدريد مباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم لهذا الموسم بالتعادل 2/2 مع مضيفه ليفانتي، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الـ38 الأخيرة.

وأنهى ليفانتي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إيريك كاباكو وروجر مارتي سالفادور في الدقيقتين السادسة و36.

Advertisements

وفي الشوط الثاني، تلقى أتلتيكو مدريد ضربة موجعة بعدها حصل أنخيل كوريا على البطاقة الحمراء في الدقيقة 51.

ولكن لاعبو أتلتيكو مدريد تمكنوا من تعديل النتيجة بتسجيل هدفين عن طريق رودريجو هيرنانديز وسيرجيو كاميلو بيريز في الدقيقتين 68 و79.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني، كما رفع ليفانتي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع عشر.