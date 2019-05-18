رياضة | الإصابات تضرب الوداد قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإصابات تضرب الوداد قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضربت الإصابات صفوف فريق الوداد المغربي قبل عدة أيام من مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض أيوب عملود للإصابة في مرفق اليد أثناء مشاركته في مباراة الوداد واتحاد طنجة ضمن منافسات الدوري المغربي والتي ستبعده عن نهائي الأبطال.

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وكان إسماعيل الحداد قد غادر ملعب مباراة طنجة متألما، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب.

وفشل فوزي البنزرتي المدير الفني لفريق الوداد في تحقيق أي فوز خلال آخر خمس مباريات بالدوري المغربي وهو الذي سيجعله يفقد صدارة الترتيب حال استمرار النتائج السلبية.

ويستعد الوداد لاستضافة فريق الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في الرابع عشر من مايو الجاري.