رياضة | الزمالك بزيه التقليدي ونهضة بركان بـ"الأحمر" في نهائي الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك بزيه التقليدي ونهضة بركان بـ"الأحمر" في نهائي الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحضر الاجتماع الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والمقرر لها غد الأحد كل من أيمن حافظ المنسق العام وأحمد زاهر المدير الإداري ومنتصر الرملاوي اداري الفريق.

ويرتدى الزمالك الفريق الفانلة البيضاء والشورت الأبيض ، بينما يرتدى الحارس الزى البنفسجي في المقابل يرتدى نهضة بركان الزى الأحمر ، وحارس الفريق فانلة كحلى.