رياضة | هازارد يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر حسما في البريميرليج وصلاح الوصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر حسما في البريميرليج وصلاح الوصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن قائمة اللاعبين الأكثر حسما في مباريات الدوري في الموسم المنصرم والتي تصدرها إيدين هازارد نجم تشيلسي وجاء محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الثاني في القائمة.

واعتمدت صحيفة ميرور البريطانية على مجموع الأهداف التي سجلها كل لاعب وصنعها للفريق وقامت بعمل قائمة بأكثر اللاعبين الحاسمين خلال هذا الموسم في الدوري، جاءت كالتالي : -

1- إيدين هازارد (تشيلسي) : سجل 16 هدفاً وصنع 15 هدفا للفريق وساهم في 31 هدفاً.

2- محمد صلاح (ليفربول) : سجل 22 هدفاً وصنع 8 هدفاً للفريق وساهم في 30 هدفاً.

3- سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) : سجل 21 هدفاً وصنع 8 هدفاً للفريق وساهم في 29 هدفاً.

4- بيير إيمريك أوباميانج (آرسنال) : سجل 22 هدفاً وصنع 5 هدفاً للفريق وساهم في 27 هدفاً.

5- رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) : سجل 17 هدفاً وصنع 10 هدفاً للفريق وساهم في 27 هدفاً.

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6- ساديو ماني (ليفربول) : سجل 22 هدفًا وصنع هدفاً للفريق وساهم في 23 هدفاً.

7- كالوم ويلسون (بورنموث) : سجل 14 هدفاً وصنع 9 هدفاً للفريق وساهم في 23 هدفاً.

8- جايمي فاردي (ليستر سيتي) : سجل 18 هدفاً وصنع 4 هدفاً للفريق وساهم في 22 هدفاً.

9- بول بوجبا (مانشستر يونايتد) : سجل 13 هدفاً وصنع 9 هدفاً للفريق وساهم في 22 هدفاً.

10- هاري كين (توتنهام هوتسبير) : سجل 17 هدفاً وصنع 4 هدفاً للفريق وساهم في 21 هدفاً.

11- أليكساندر لاكازيت (أرسنال) : سجل 13 هدفاً وصنع 8 هدفاً للفريق وساهم في 21 هدفاً.

12- ريان فريزر (بورنموث) : سجل 7 هدفاً للفريق وصنع 14 هدفاً للفريق وساهم في 21 هدفاً.