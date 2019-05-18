رياضة | زيدان: سأرحل عن ريال مدريد بهذه الطريقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان: سأرحل عن ريال مدريد بهذه الطريقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني على ما أثير حول تدخل فلورنتينو بيريز رئيس النادي في قراراته الفنية.

وأوضح زيدان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء "ريال بيتيس"، على أن التدخل في الأمور الخاصة بالفريق، غير مقبول من قبل أي طرف في النادي لأنه صاحب القرار الأول والوحيد في تشكيل ريال مدريد قائلاً: "أنا المدرب وأنا أقرر من يلعب ومن لا يلعب، وإلا سأرحل".

ورد زيدان الجدل الدائر على بشأن رحيل كيلور نافاس، بعد أن أبلغه الفرنسي بعدم وجود نية بالاعتماد عليه كحارس أول، مع بداية الموسم الجديد، في ظل وجود تيبو كورتوا ولوكا زيدان، وأضاف: "قرار من سيكون الحارس الأول ومن الثاني، قراري أنا فقط".

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وشدد زين الدين زيدان على أن انتهاء مسيرته مع ريال مدريد مرتبطة بالتدخل في قراراته وعدم تمكنه من فرض سيطرته على إدارة شئون الفريق.

وتابع زيدان: "يمكن للصحافة أن تكتب ما تشاء، أنا لا أقول أنكم تكذبون لكن لا أحد يعرف ما الذي تحدثت إليه مع كيلور نافاس، فقط هو وأنا نعلم، وليس شخصًا آخرًا، لقد تحدثت إلى الجميع، كيلور لديه عقد معنا، هل تعلمون؟".