رياضة | نيمار يشترط التعاقد مع نجم ليفربول للانتقال إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يشترط التعاقد مع نجم ليفربول للانتقال إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، شرطه للموافقة على الانتقال واللعب في صفوف ريال مدريد وذلك في الفترة المقبلة.

وقال موقع "دون بالون" الإسباني، أن بعد أنباء رحيل أنطوان جريزمان عن أتلتيكو مدريد هذا الصيف، فقد تم وضعه على رادار باريس سان جيرمان رغم أنه اقترب من برشلونة.

وأشار الموقع الاسباني، أن البرازيلي نيمار قد أبلغ فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أنه يريد الانتقال إلى الأبيض ولكن هناك شرط وحيد وهو التعاقد مع روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول.

وستكون هناك صعوبات كبيرة في طريق ريال مدريد نحو التعاقد مع فيرمينو والذي يعد عنصراً أساسياً في تشكيلة يورجن كلوب بجانب الثنائي محمد صلاح وساديو ماني.