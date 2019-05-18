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اونلاين | كورة لايف Bayern Munich مشاهدة بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر رابط beIN SPORTS يلا شوت بايرن ميونيخ لايف

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مباراة بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت ستكون متاحة اليوم في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر

 

موعد البث المباشر لمباراة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت

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البث المباشر لمباراة بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت السبت 18 مايو  انطلاقاً من الساعة 16:30مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 5.

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت في بث مباشر عبر الانترنت

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