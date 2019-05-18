اونلاين | يلا كورة KoRa Live مشاهدة مباراة الزمالك ونضهة بركان بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك اليوم كورة لايف zAmAlEk WON

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يستضيف نهضة بركان المغربى نظيره الزمالك، الأحد المقبل فى تمام الثانية عشر ، فى ذهاب نهائى كأس الكونفيدرالية الأفريقية. يدخل الأبيض المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزين متتاليين بالدورى العام ورفع رصيده إلى 66 نقطة فى المركز الثانى خلف الأهلى المتصدر برصيد 70 ويتبقى للزمالك مباراة مؤجلة.

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر.. وتشكيل الفريقين

تأهل الزمالك للمباراة النهائية بعدما نجح فى الفوز على النجم الساحلى بمصر بهدف مقابل لا شىء، وتعادل فى لقاء العودة بتونس سلبيًا، بينما خسر نهضة بركان أمام الصفاقسى التونسى فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء، وحقق فوزا مثيرا فى لقاء العودة بثلاثة أهداف مقابل لا شىء..

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مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان حصرى.. وتشكيل الفريقين

يعانى فريق الزمالك قبل مواجهة بطل المغرب، من نقص حاد فى مركز حراسة المرمى بعد استبعاد محمود جنش من اللقاء بسبب الإيقاف، بالإضافة لإصابة الحارس الثانى عماد السيد خلال مباراة الداخلية الاخيرة بالدورى بكسر فى إصبع القدم، وهو ما جعل الجهاز الفنى للفريق يعتمد على الحارس الشاب عمر صلاح.

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان حصرى.. وتشكيل الفريقين

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