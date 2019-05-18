اونلاين | كورة لايف ZaMaLeK TV مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم 19-5-2019 تابع لايف رابط مباراة الزمالك YaZaMaleK

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بث مباشر مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي كأس الإتحاد الأفريقي، حيث تُذاع المباراة في نهائي كأس الإتحاد الأفريقي في يوم الإثنين عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كأس الإتحاد الأفريقي.

حيث تُذاع مباراة الزمالك ونهضة بركان على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق جواد بده على القناة الصوتية الأولى، بينما سوف يتولى التعليق على المباراة أيضاً المعلق علي محمد علي على القناة الصوتية الثانية.

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تابع لايف مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشر، حيث يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق نهضة بركان، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 66 نقطة بعدما خاض 29 جولة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي أول 29 جولة خاضها فريق الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في 20 مباراة، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الزمالك إلى الخسارة في 3 مباريات فقط لا غير، بينما سقط فريق الزمالك في فخ التعادل في 6 مباريات أخرى.

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ومن الناحية التهديفية في أول 29 جولة خاضها فريق الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، نجح فريق الزمالك في تسجيل 58 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الزمالك 25 هدفاً حتى هذه اللحظة من عمر الموسم.

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مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر، حيث يدخل فريق نهضة بركان مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الزمالك، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز السابع في جدول ترتيب بطولة الدوري المغربي لكرة القدم في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 37 نقطة بعدما خاض 28 جولة في بطولة الدوري المغربي لكرة القدم في الموسم الحالي.

وفي أول 28 جولة خاضها فريق نهضة بركان في بطولة الدوري المغربي لكرة القدم في الموسم الحالي، نجح فريق نهضة بركان في تحقيق الانتصار في 8 مباريات، وفي مقابل ذلك تعرض فريق نهضة بركان إلى الخسارة في 7 مباريات أخرى، بينما سقط فريق نهضة بركان في فخ التعادل في 13 مباراة أخرى.

ومن الناحية التهديفية في أول 28 جولة خاضها فريق نهضة بركان في بطولة الدوري المغربي لكرة القدم في الموسم الحالي، نجح فريق نهضة بركان في تسجيل 32 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق نهضة بركان 32 هدفاً حتى هذه اللحظة من عمر الموسم.