من هو وايلدر قاهر جوارديولا في مدرب العام؟

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١٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

بيب جوارديولا

على الرغم من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي رفقة مانشستر سيتي، فإن بيب جوارديولا فشل في الفوز بجائزة أفضل مدرب في إنجلترا، تلك الجائزة التي ذهبت إلى مدرب شيفيلد يونايتد كريس وايلدر، الذي قاد الفريق للصعود إلى البريميرليج للمرة الأولى منذ 12 عامًا، ليحصل على جائزة أفضل مدرب في إنجلترا من قبل رابطة المدربين التي تمنح لجميع المدربين في جميع الدرجات الإنجليزية، بينما توج بيب جوارديولا بأفضل لقب في البريميرليج، ويملك وايلدر قصصا مثيرة، حيث سبق أن صعد بفرق في 4 درجات مختلفة في الكرة الإنجليزية.

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وصعد وايلدر بنادي أوكسفورد يونايتد من الدوري الوطني في عام 2010، وصعد بنادي نورثامبتون من دوري الدرجة الثانية في عام 2016. ووصل وايلدر إلى شيفيلد يونايتد في عام 2016، بعدما أنهى الفريق في المركز الـ11 في دوري الدرجة الأولى في موسم 2015- 2016، وهو أسوأ مركز في تاريخ النادي. ونجح وايلدر في الصعود بشيفيلد