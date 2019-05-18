انت الان تتابع حارس ميلان: أنا مشجع من الطراز الأول لليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
يرى الحارس الإسباني المخضرم، خوسيه مانويل رينا، الشهير بـ«بيبي رينا»، أن التاريخ يعيد نفسه بوصول ليفربول لنهائي دوري الأبطال، وهو المكان الذي ينتمي إليه الريدز، حيث يستعد ليفربول لمواجهة توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال في الأول من يونيو المقبل. ويعد رينا من أهم مفاتيح تتويج فريق رافا بينيتيث باللقب في 2005، وخلال تسع سنوات قضاها في أنفيلد، كان نصف نهائي دوري الأبطال شائعا بالنسبة للريدز، ويبدو أن هذه الأوقات عادت من جديد مثلما يرى الإسباني الدولي.
وقال رينا لموقع ليفربول: "هذا هو المكان الذي ينتمي إليه ليفربول، ونأمل في أن يكون الأمر كذلك خلال السنوات المقبلة. لقد قام الجميع بعمل رائع، يبدو أنهم متعطشون للقب، وهذا جيد ومهم في كرة القدم". ولا يزال رينا يمتلك منزلا في ميرسيسايد، وهو يتابع الفريق منذ رحيله عنه في 2014، وهو الآن أحد حراس مرمى ميلان
ولا يزال رينا يمتلك منزلا في ميرسيسايد، وهو يتابع الفريق منذ رحيله عنه في 2014، وهو الآن أحد حراس مرمى ميلان الإيطالي، وأضاف: "أنا مشجع من الطراز الأول للفريق، وأعتبر ليفربول منزلي، مثلما يقولون، تكون أحمرَ مرة وتظل أحمر للأبد".
وواصل صاحب الـ36 عاما: "ميلان ناد رائع، لم أظن أنني سأكون هنا عقب نهائي دوري الأبطال 2007، لم أكن أظن أنني سأنهي مسيرتي هنا. الأمور جيدة إلى الآن على الرغم من أنني لا ألعب بالقدر الكافي. أمامي حارس مرمى، وليس أمامي سوى التحسن ومساعدته، وأرغب في مواصلة مشواري مع كرة القدم في التدريب. الآن أتطلع إلى أن أكون مدربا يوما ما".
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