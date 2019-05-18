انت الان تتابع موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
الزمالك
يستعد الملعب «البلدي» بالمغرب، لاستضافة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عندما يحل ضيفا على نظيره نهضة بركان المغربي، غدًا الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور نهائي بطولة الكونفيدرالية، وكانت بعثة الفريق الأبيض قد توجهت إلى مطار القاهرة، يوم الخميس، من أجل السفر إلى المغرب لخوض المواجهة المهمة، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية، إذ وصلت في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة الماضي إلى المغرب؛ للدخول في معسكر قبل المباراة، حيث اصطحب المدير الفني للقلعة البيضاء جميع اللاعبين باستثناء محمد عنتر المصاب.
موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان تبدأ مواجهة الزمالك ونظيره نهضة بركان، في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف ليلة غدٍ الأحد. القناة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر قناة «بي إن سبورتس 1»، حيث سيعلق عليها كل من جواد بدة المغربي، وعلي محمد علي. ومن
القناة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركانتنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر قناة «بي إن سبورتس 1»، حيث سيعلق عليها كل من جواد بدة المغربي، وعلي محمد علي.
ومن المقرر أن يقام لقاء الذهاب في مصر يوم الأحد الموافق 26 مايو الجاري على ملعب برج العرب في الإسكندرية.
وأعلن مجلس إدارة نادي نهضة بركان عن توفير التذاكر الخاصة بمباراته أمام الزمالك، لجماهير الفريق المصري، مجانًا، بشرط توافر جواز سفرهم المصري، إذ نشر بيانا، مساء الخميس، يشدد فيه على ترحيب إدارة نهضة بركان بالفارس الأبيض والوفد المرافق له والجماهير الزملكاوية، في المملكة المغربية.
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