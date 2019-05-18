الامارات | كريستيانو رونالدو يتبرع بـ 1.5 مليون يورو لإفطار الصائمين في غزة

شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يتبرع بـ 1.5 مليون يورو لإفطار الصائمين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام برتغالية أن نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، تبرع بمبلغ 1.5 مليون يورو للشعب الفلسطيني، وتحديداً غزة. وبحسب ما نقلته المحطة البرتغالية telesurtv عبر موقعها الإلكتروني، خصص رونالدو المبلغ لينفق على موائد إفطار في رمضان للصائمين في غزة. وليست تلك المرة الأولى التي يتبرع فيها رونالدو لجمعيات خيرية بالشرق الأوسط، إذ سبق له وأن تبرع سابقاً لأطفال سوريا وفلسطين أكثر من مرة، وشارك في حملات إعلامية دولية لإنقاذ اللاجئين الذين يعانون في المخيمات. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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