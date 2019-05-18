المهرة.. سحب قرعة دوري الوفاء للفقيدين السواري والركن بالريدة الشرقية

أجريت وقائع مراسيم قرعة دوري الوفاء للفقيدين عارف السواري و أكرم الركن رحمهم الله والذي ينظمه فريق القادسية الرياضي و أشراف نادي الريدة الرياضي بالريدة الشرقية

وفي الفعالية الرياضية التي احتضنتها القاعة الكبرى بمنشأة الفقيد السقطري بمدينة الريدة والتي حضرها جمع من الشخصيات الرياضية و مندوبي الفرق المشاركه ،بدأ الحفل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم

ثم إلقاء العقيد حسن عيدروس اليهري رئيس نادي الريدة كلمة رحب فيها بالحضور كل بإسمه و صفته شاكراً الجميع على حضورهم وتلبية الدعوة مهنياً لهم بشهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير

منوهاً بأن الهدف من إقامة مثل هذه الدوريات هو توطيد العلاقات وتفعيل مبدأ الاخاء بين الفرق الرياضية .

من جانبه استعرض الكابتن حسن عبدالله اليهري رئيس اللجنة المنظمة بنود لائحة الدوري التي تنص على جوانب فنية وإدارية وتنظيمية وسلوكية للفرق المشاركة في هذه المسابقة الرياضية الكروية أملاً من الجميع المشاركة والتنافس الشريف الذي يعكس روح الإخاء والمحبة بين الفرق الرياضية للإسهام في نجاح إنطلاقة مسيرة هذا الدوري

وبعد الرد على تساؤلات الممثلين للفرق الرياضية الكروية و توضيحها بشكل تام أقرت الائحة الدوري من قبل الحاضرين وبعد ذلك أجريت عملية مراسيم القرعة.

وجاءت المواجهات على النحو الآتي :

1- نهضة خاشيم * الريفي ديس

2- النجمة قصيعر * تضامن الريدة

3- 2مارس قشن * النصر المصينعة

4- وادي المسيلة * هلال حلفون

5- الشباب قصيعر * الشباب حضاتهم

6- العين بسيحوت * صيادين الديس

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7- الشعلة بالحافة * الشعلة بالغيضة الصغيرة

8- منصاف قشن * أهلي الديس

9- الزعيم العيق * الاسكان الغيضة

10- الاتفاق الغيضة * الوحدة خاشيم

11- الهلال المحجر * كوكب سيحوت

12- الأهلي الريدة * الشبيبة الحامي

13- التعاون سرار * الزمالك حساي

14- الشعب المقد * الإستقلال العيص

15- الأهلي معبر * السد سيحوت

16- التضامن الديس * الوحدة العيص

17- الطيران كروشم * الريان قصيعر

18- أهلي العيق * حسان عسد

19- النصر الديس * الهلال درفات

حضر مراسيم القرعة عدداً من الشخصيات الرياضية بمدينة الريدة الشرقية ومن خارجها.