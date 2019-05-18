شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر أخضر السلة للناشئين استعداداً للمشاركة في البطولة العربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)@sami4086

دخل المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة تحت (16) عاماً، أمس (الجمعة)، في المعسكر الإعدادي بمدينة جدة، استعداداً للمشاركة في للبطولة العربية والتي ستقام في القاهرة بمنتصف شهر يونيو القادم ومن ثم المشاركة في البطولة الآسيوية للمنتخبات.

وينتظر أن يغادر المنتخب في 30 مايو إلى القاهرة والاسكندرية قبل الخوض والمشاركة في البطولة، وبدأ مدرب منتخب التركي تانير ومدرب الإعدادي البدني الصربي فيليب ريلاك الحصة التدريبية الأولي في إجراء اختبارات بدنية لمدة 10 دقائق للاعبين لمعرفة قوة وضعف العضلات والسرعة و الارتداد لوضع برنامج مخصص لكل لاعب .

ويشرف على المنتخب عضو مجلس الإدارة حمود المالكي والاداري محمد الغامدي والمدرب تانير ومدرب الإعدادي اللياقي فيليب ريلارك ومساعديه سلمان الثواب ومهند شعبين وطبيب المنتخب محمد العباسي.

وتم اختيار (15) لاعبًا (سعد السبيعي، المنتظر الزريقي، مناف ال سالم، مهدى الزواد، أسامة الزهراني، عبدالله المطيري، عبدالاله المرواني، عبدالله الحربي، عبدالحميد الخيمي، حازم جوهر، مرتجي ال مدن، رضا المعيني، محمد بن زقر ، محمد رضا العباس، روح العلي)