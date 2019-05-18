شكرا لقرائتكم لاسارتي يبحث مع مساعديه خارطة طريق المرحلة الأخيرة بالدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب التتش للحديث عن تحديات المحطات الأخيره في بطولة الدوري ومواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل، كما يواصل الجهاز الفني مشاهدة ملخص لمباريات الإسماعيلي الأخيره للوقوف على بعض النقاط الفنية قبل مواجهة الفريقين المؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يلقى لاسارتي الضوء على أهم إيجابيات وسلبيات فريق الإسماعيلي قبل مواجهته.