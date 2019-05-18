شكرا لقرائتكم بأوامر إيميل.. المعسكر المبكر ممنوع فى الطلائع قبل مواجهة الاتحاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش عدم دخول ناديه معسكر مغلق مبكراً استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها العاشرة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدوري العام ، مكتفياً بدخول معسكر مغلق ليلة المباراة .
يذكر أن الطلائع يحتل المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 38 هدف ، فى حين يحتل زعيم الثغر المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 51 هدف .
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