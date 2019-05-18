شكرا لقرائتكم أكلات الرياضيين المفضلة.. كهربا: بعشق البانيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نجم نادى الزمالك محمود كهربا، إنه من عشاق "الفراخ البانيه" خاصة فى رمضان، وأنه يفضلها عن دونها من الأكلات.

ويستعد نجم نادى الزمالك فى الفترة الحالية لخوض نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة البركان يومى 19 و26 ذهابا وإيابا، كما أنه صاحب الهدف الأول للزمالك فى لقاء الداخلية الأخير بالدورى الممتاز الذى شهد فوز الأبيض بنتيجة 2 / 1.