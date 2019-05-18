شكرا لقرائتكم أكلات الرياضيين المفضلة.. كهربا: بعشق البانيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال نجم نادى الزمالك محمود كهربا، إنه من عشاق "الفراخ البانيه" خاصة فى رمضان، وأنه يفضلها عن دونها من الأكلات.
ويستعد نجم نادى الزمالك فى الفترة الحالية لخوض نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة البركان يومى 19 و26 ذهابا وإيابا، كما أنه صاحب الهدف الأول للزمالك فى لقاء الداخلية الأخير بالدورى الممتاز الذى شهد فوز الأبيض بنتيجة 2 / 1.
كانت هذه تفاصيل خبر أكلات الرياضيين المفضلة.. كهربا: بعشق البانيه... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.