شكرا لقرائتكم جروس يستكشف عيوب نهضة بركان من أحداد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، مع المغربى حميد أحداد مهاجم الأبيض، من أجل التعرف على إمكانيات معظم لاعبى نهضة بركان المغربى.

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ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربى غدًا الأحد، على ملعب الأخير فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث جروس مع أحداد حول مميزات وعيوب معظم لاعبى الفريق المغربى، حتى يتمكن المدير الفنى من كشف جميع ثغرات نهضة بركان والعمل علي استغلالها، بالإضافة إلى نقاط القوة والعمل على إيقاف خطورتها.