شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلي .. جلسات علاجية مكثفة لـ"نيدفيد" تمهيدا للعودة للتدريبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ كريم نيدفيد لاعب النادي الأهلى تنفيذ جلسات علاجية مكثفة وفقا للبرنامج الذي حدده الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

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ويواصل نيدفيد جلساته العلاجية في خطوة أولى على طريق العودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي عقب الانتهاء بشكل كامل من البرنامج الذي يخضع له.

ويباشر الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري الممتاز.