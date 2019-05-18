شكرا لقرائتكم النصر يمنح برونو وجوليانو وحمدالله أول بطولة دوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت قائمة النصر التي فازت بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حصول بعض اللاعبين على أول لقب في مسيرتهم.

برونو حاملا لقب الدوري

ويعتبر البرازيلي برونو أوفيني "27 عاما"، قائد الفريق، أبرز لاعبي النصر الذين حصلوا على أول لقب دوري في مشوارهم، وحمل بورنو لقب الدوري السعودي بعدما تولى قيادة النصر في الموسم الحالي، علما بأنه يمتلك في رصيده لقبا لكأس العالم للشباب تحت 20 عاما مع المنتخب البرازيلي في 2011.

جوليانو مع زميله الجميعة عقب التتويج باللقب

وحاز زميله البرازيلي جوليانو "28 عاما" على أول بطولة دوري في مسيرته أيضا، علما بأنه سبق وفاز بكأس كوبا ليبرتادوريس في 2009-2010 مع إنترناسيونال البرازيلي.

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حمدالله محتفلا مع مواطنه أمرابط

وتمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق، من تحقيق لقبه الأول على صعيد الأندية بعد مسيرة طويلة مع 4 أندية في مسابقات مختلفة.

وأصبح حمدالله "28 عاما" الهداف التاريخي للدوري السعودي بعدما كسر رقم مهاجم اتحاد جدة المعتزل حمزة إدريس "33 هدفا" والصامد منذ عام 2000، قبل أن يصل حمدالله إلى "34 هدفا".

تتويج النصر بلقب الدوري

وضمت قائمة النصر 8 لاعبين محليين حققوا لقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى في مسيرتهم، يتقدمهم فهد الجميعة وعبدالله الخيبري وعبدالله آل سالم وراكان الشملان ونايف سعيد الماس وسلطان الغنام وحمد آل منصور وعبدالرحمن الدوسري.

وتوج النصر بلقب الدوري، يوم الخميس، بعد فوزه على الباطن 20-1 في ختام منافسات المسابقة، وذلك بفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني "69".