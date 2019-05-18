شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد يسابق الزمن فى برنامجه التأهيلى قبل العودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل كريم نيدفيد، لاعب الأهلى، تنفيذ جلساته العلاجية التى يخضع لها وفقا للبرنامج الذى حدده الطبيب الألمانى الذى أجرى له جراحة غضروف الركبة، ويؤدى نيدفيد جلساته العلاجية فى خطوة أولى على طريق العودة من جديد إلى المشاركة فى المران الجماعى عقب الانتهاء بشكل كامل من البرنامج الذى يخضع له.

ويؤدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعداداً لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها مساء الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 فى بطولة الدورى العام.