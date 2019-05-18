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شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك يستعد لنهائى الكونفدرالية بالأذكار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أمير عزمى مجاهد، مدرب الزمالك، صورة عبر صفحته على إنستجرام من مقر إقامة الفريق بالمغرب، وعلق عليها قائلا، "حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم".
ويستعد الزمالك لمواجهة مهمة ومصيرية عندما يحل ضيفا على نهضة بركان المغربى فى العاشرة مساء غد، الأحد، فى "ذهاب" نهائى الكونفدرالية الأفريقية بالمغرب.
ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة المحدد له 26 مايو الجارى فى برج العرب.
أمير عزمى مجاهد
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