شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مباراة بين الفطار والسحور.. بطل الجزائر يخطف كأس الاتحاد الأفريقى من الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهر رمضان بذكريات "كروية" لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، لاسيما أنها تتعلق بمواقف بمباريات كانت حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

”الخليج 365” يفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الممتلئ بالأحداث المثيرة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر من خلال "قصة مباراة بين الفطار والسحور".

فى شهر رمضان ، وصل الإسماعيلى للدور النهائى بالبطولة، ليصبح أول فريق مصرى يتأهل لهذا الدور، كما أنه يعد أول فريق أفريقى يفوز فى جميع لقاءاته سواء (الذهاب أو الإياب) بالأدوار الأخيرة.

– تفاصيل المباراة الأولى بالإسماعيلية

مساء يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر لعام 2000 ووسط حضور أكثر من 20 آلف مشجع، احتضن استاد الإسماعيلية مواجهة خاصة بين الإسماعيلى و شبيبة القبائل الجزائرى فى ذهاب الدور النهائى لبطولة كأس الاتحاد الأفريقى.

– نجح نادى الشبيبة فى الخروج أمام الإسماعيلى بتعادل إيجابى بنتيجة هدف لكل فريق ، سجل للاسماعيلى محمد بركات من ركلة جزاء فى الدقيقة 16 نجح فى صنعها النيجيرى جون أوتاكا من مهارة فردية .

– فيما أحرز المدافع “بن زحلان”هدف التعادل للفريق الجزائرى فى الدقيقة 27 من تسديد ضعيفة من مسافة 40 ياردة أخطأ فى تقديرها محمد صبحى .

– المباراة شهدت توتر بين اللاعبين خاصة بعد احتساب ركلة الجزاء للإسماعيلى حيث إنه تم إيقاف المباراة أكثر من مرة بسبب اعترضات الجهاز الفنى و لاعبى الفريق الجزائرى على قرارات الحكم التونسى “هشام جوريت” .

– كما قام الحكم بإشهار البطاقة الحمراء للاعب الفريق الجزائرى “بلقائد” .

– محمد بركات وجون أوتاكا وممادو كيتا وأهدروا أكثر من أربع فرص محققة لإحراز الفوز .

تشكيل الإسماعيلى

محمد صبحى فى حراسة المرمى

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عماد النحاس ليبرو …أمامه الثلاثى

رضا سيكا ـ أيمن رمضان ـ محمد يونس

فى الوسط اسلام الشاطر وأيمن كمال ومحمد بركات وأحمد سالم

فى الهجوم جون أوتاكا وممادو كيتا

– شارك أيمن الجمل بدلا من محمد يونس، ومحمد صلاح أبو جريشة بديلا عن ممادو كيتا، وعلاء خليفة بدلا من أيمن كمال .

لقاء الإياب :

سيطر الإسماعيلي بالطول والعرض على لقائه أمام شبيبة القبائل الجزائري بعقر دار الأخير، حيث كان الدراويش مطالبون بالتسجيل في لقاء الجزائر.

وفى الدقائق الأخيرة للمباراة، سنحت كرة أمام محمد بركات نجم الفريق فى تلك الفترة داخل منطقة الجزاء، لتصطدم بالقائم الأيمن لحارس الشبيبة، وتعود مجددا لمحمد صلاح أبوجريشة ولكنه لم يوفق فى وضع الكرة فى الشباك، لينتهى اللقاء بالتعادل السلبي ويتوج الشبيبة بلقب البطولة بهدف اعتبارى.

وحصل المهاجم النيجيرى “جون أوتاكا” على لقب هداف البطولة برصيد 8 أهداف ومحمد بركات نال مركز الوصيف برصيد 7 آهداف.