شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. هل يستمر الجهاز المعاون للإسماعيلى فى الموسم الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الإسماعيلى فى تحقيق فوز غالٍ على الداخلية بهدفين دون رد فى الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى العام ليرفع رصيده للنقطة 41 ويضمن البقاء رسمياً فى دورى الأضواء والشهرة ليعود الهدوء لقلعة الدراويش بعد فترة من تراجع النتائج.

وكانت إدارة الإسماعيلى قد قررت تعيين جهاز معاون جديد بصلاحيات فنية، يضم محمود جابر مدرباً عاماً وعطية صابر مدربا مساعدا وصبرى المنياوى مديراً للكرة، بعد قبول اعتذار الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة ورحيل البلجيكى سيدومير المدير الفنى السابق للفريق.

وأصبح الشغل الشاغل لجماهير الإسماعيلى فى الوقت الحالى معرفة الجهاز الفنى الجديد وحسم موقف الجهاز المعاون الحالى سواء بالاستمرار أو الرحيل وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

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س: ما موقف إبراهيم عثمان من الجهاز المعاون للإسماعيلى؟

ج : أخطر إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، الجهاز المعاون بالدراويش بالاستمرار فى الموسم الجديد ضمن الجهاز الجديد الذى سيقوده مديراً فنياً أجنبى جارى البحث عنه.

س: هل يوافق الجهاز المعاون على الاستمرار مع الإسماعيلى فى الموسم الجديد؟

ج: قرر الجهاز المعاون إعلان الاستقالة بنهاية مباريات الإسماعيلى فى الدورى بعد أداء المهمة على الوجه الأمثل مع وجود نية لديهم بالاستمرار فى الجهاز الجديد حال ترحيب المدرب الأجنبى بذلك، وعدم رفضه وجودهم أو طلبه آخرين وذلك رغبة منهم فى رفع الحرج عن مجلس إدارة النادى والمدرب المنتظر.

س: من المدرب الأجنبى الأقرب لتدريب الإسماعيلى ؟

ج : دخل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى فى مفاوضات جادة مع الهولندى رود كرول مدرب الصفاقسى التونسى لتولى الإدارة الفنية لفريق الدراويش بعد رحيل سيدومير يانيفيسكى، وتم عرض الهولندى صاحب الـ70 عاما من قبل أحد الوكلاء بعد خروج الصفاقسى التونسى من نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى ويتبقى الاتفاق على المقابل المادى خاصة أن كرول يتقاضى راتبا ضخما.

س: ما موقف الإسماعيلى فى جدول الدورى؟

ج: يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وتلقت شباكه 32 هدفا، ومازال لديه مباراة مؤجلة بخلاف لقاء الأهلى المقرر له الأربعاء المقبل والمؤجل من الجولة 18 للمسابقة .