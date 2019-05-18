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الطلائع يرفض المعسكر المبكر استعداداً لزعيم الثغر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى لطلائع الجيش دخول ناديه معسكر مغلق مبكراً استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها العاشرة مساء الثلاثاء على استاد جهاز العسكرى ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدوري العام، مكتفياً بدخول معسكر مغلق ليلة المباراة .

 

ويحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 38 هدف

فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسرمثلهم وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 51 هدف .

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