شكرا لقرائتكم خبر عن أحداد دليل جروس لاكتشاف مواطن القوة والضعف فى صفوف نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على التحدث مع المغربى حميد أحداد مهاجم الأبيض للتعرف على إمكانيات معظم لاعبى نهضة بركان المغربى. Advertisements ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربى غدًا الأحد على ملعب الأخير فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. وتحدث جروس مع أحداد حول مميزات ونقاط ضعف معظم لاعبى الفريق المغربى، حتى يتمكن المدير الفنى من كشف جميع ثغرات نهضة بركان والعمل على استغلالها، بالإضافة إلى نقاط القوة والعمل على إيقاف خطورتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحداد دليل جروس لاكتشاف مواطن القوة والضعف فى صفوف نهضة بركان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.