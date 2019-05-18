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الزمالك فى الكونفدرالية.. لماذا اصطحب جروس جنش وعماد السيد إلى المغرب؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لمواجهة صعبة وحاسمة عندما يلتقى نهضة بركان المغربى فى العاشرة مساء غد، الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية بالمغرب.

وغادرت بعثة الزمالك إلى المغرب الخميس، واصطحب كريستيان جروس، المدير الفنى  للأبيض، الثنائى محمود عبد الرحيم جنش وعماد السيد ضمن بعثة الفريق، رغم إيقاف الأول  وإصابة الثانى، الأمر الذى طرح تساؤلا حول سبب اصطحاب الثنائى فى ظل عدم مشاركتهما فى اللقاء .

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ويأتى سفر جنش وعماد السيد إلى المغرب  لدعم عمر صلاح حارس الفريق الصاعد الذى سيحرس مرمى الأبيض فى موقعة نهضة بركان.

من ناحية أخرى، يحاول جروس الاستفادة من استقلال طائرة خاصة، واصطحب معه الثنائى لتدريبهما مع صلاح، بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز عمر صلاح فى المغرب قبل المباراة لبذل أقصى ما لديه أمام المنافس المغربى.

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