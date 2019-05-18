شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يشاهد ملخصاً لمباريات الإسماعيلى قبل مواجهته فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب التتش للحديث عن تحديات المحطات الأخيرة فى بطولة الدورى ومواجهة الإسماعيلى، المقرر لها مساء الأربعاء المقبل.

كما يواصل الجهاز الفنى للأهلى مشاهدة ملخص لمباريات الإسماعيلى الأخيره للوقوف على بعض النقاط الفنية قبل مواجهة الفريقين المؤجلة من الأسبوع الـ18 فى بطولة الدورى.

ومن المقرر أن يلقى لاسارتى الضوء على أهم إيجابيات وسلبيات فريق الإسماعيلى قبل مواجهته.