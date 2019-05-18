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الداخلية راحة 72 ساعة قبل الاستعداد للمصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح ضياء عبد الصمد، المدير الفنى للداخلية، لاعبى الفريق راحة 72 ساعة عقب خسارة الداخلية أمام الإسماعيلي بهدفين نظيفين فى مباراة الجولة 33 والتى جمعت الفريقين أمس الجمعة.

وكان الداخلية قد هبط بشكل رسمى إلى دورى القسم الثانى عقب الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف فى مباراة الجولة 32 ليقضى الفريق الأبيض على طموحات الداخلية فى البقاء بالدورى العام.

ويترقب الداخلية مواجهة النادى المصرى فى مباراة الجولة 34 والأخيرة من عمر المسابقة المحلية والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.

 

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