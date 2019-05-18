شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف موعد إعلان الأهلي عن صفقة كريم بامبو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو النادي الأهلي خوض مباراة الفريق ضد الإسماعيلى، والمقرر لها الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ19 للدورى الممتاز، من أجل الإعلان عن صفقة كريم بامبو.
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