انت الان تتابع الإسماعيلي يتحدث عن لقاء البطولة الخاصة أمام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

الأهلى والإسماعيلى

تحدث صبري المنياوي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة بالنادي الإسماعيلي، عن تطور أداء لاعبى الفريق خلال الفترة الماضية، وذلك بعد الفوز في مباراة أمس أمام فريق الداخلية بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز، وقال المنياوي في تصريحات صحفية عقب المباراة: «لدينا لاعبون ذوو خبرة كبيرة، لكن كانت لديهم حالة من عدم الثقة بسبب نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، وتغيرت هذه الحالة في الوقت الحالي بعد عودة الثقة لديهم إلى حد ما».

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وأضاف: «لدينا فريق مميز من الناشئين حيث يمكننا الاعتماد عليهم، خاصة بعد تصعيد اللاعب مصطفى فارس للفريق الأول وتقديم مستوى جيد إلى حد ما، ونستمر بالدفع بالناشئين خلال الفترة المقبلة والاستفادة منهم». وعن مباراة فريقه أمام الأهلي المقبلة، قال: «لدينا مباراة قوية أمام الفريق الأحمر يوم