انت الان تتابع الإسماعيلي يتحدث عن لقاء البطولة الخاصة أمام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ١٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
الأهلى والإسماعيلى
تحدث صبري المنياوي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة بالنادي الإسماعيلي، عن تطور أداء لاعبى الفريق خلال الفترة الماضية، وذلك بعد الفوز في مباراة أمس أمام فريق الداخلية بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز، وقال المنياوي في تصريحات صحفية عقب المباراة: «لدينا لاعبون ذوو خبرة كبيرة، لكن كانت لديهم حالة من عدم الثقة بسبب نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، وتغيرت هذه الحالة في الوقت الحالي بعد عودة الثقة لديهم إلى حد ما».
وأضاف: «لدينا فريق مميز من الناشئين حيث يمكننا الاعتماد عليهم، خاصة بعد تصعيد اللاعب مصطفى فارس للفريق الأول وتقديم مستوى جيد إلى حد ما، ونستمر بالدفع بالناشئين خلال الفترة المقبلة والاستفادة منهم». وعن مباراة فريقه أمام الأهلي المقبلة، قال: «لدينا مباراة قوية أمام الفريق الأحمر يوم
وأضاف: «لدينا فريق مميز من الناشئين حيث يمكننا الاعتماد عليهم، خاصة بعد تصعيد اللاعب مصطفى فارس للفريق الأول وتقديم مستوى جيد إلى حد ما، ونستمر بالدفع بالناشئين خلال الفترة المقبلة والاستفادة منهم».
وعن مباراة فريقه أمام الأهلي المقبلة، قال: «لدينا مباراة قوية أمام الفريق الأحمر يوم الأربعاء المقبل، خاصة أنه لقاء بطولة خاصة للفريقين، ومبارياتنا أمام الأهلي تعطى حافزا كبيرا للاعبين لتقديم مستوى مختلف ومميز».
وعاد الدراويش لطعم الانتصارات أمام الداخلية في مباراته أمس بعدما لعب 7 مباريات متتالية لا يعرف معنى الفوز خلالها بعدما فاز فى آخر لقاء له أمام المقاولون العرب فى أبريل الماضى، حيث تلقى بعدها 7 هزائم وثلاثة تعادلات.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يتحدث عن لقاء البطولة الخاصة أمام الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.