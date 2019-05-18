ما الذي يبحث عنه سولسكاير في سوق الانتقالات؟

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١٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

أولي جونار سولسكاير Advertisements

مع فتح فترة الانتقالات الصيفية، يوم الخميس الماضي، داخل إنجلترا، سيظل فريق مانشستر يونايتد بلا شك مرتبطًا بمجموعة كاملة من الأسماء من جميع أنحاء العالم، ليبقى السؤال المهم للعديد من مؤيدي الشياطين الحمر هو أي اللاعبين يسعى إليهم المدرب أولي جونار سولسكاير؟ وفي ذلك السياق سُئل النرويجي عما إذا كان بإمكانه توضيح ما يبحث عنه، بعد أن أخبر الصحافة مؤخرًا بأنه ربما لا يبحث بالضرورة عن نجوم جاهزة، وأجاب: "لقد تطرقنا إلى ذلك من قبل، لقد حاولنا تثقيف لاعبينا وأطفالنا ليكونوا أشخاصًا مناسبين. في سنواتي، كان أفضل اللاعبين دائما أفضل الأشخاص".

وواصل مدرب مانشستر يونايتد: "يجب أن يكون لديك نظام القيمة هذا، هل تقول ذلك؟ هناك نوع معين من المواقف والشخصيات لتصبح لاعب مانشستر يونايتد، ويجب أن تكون لديك صفات وأنصارنا يرغبون في رؤية لاعبين مثيرين. نريد أن ننهض من مقاعدنا. ترى المدافعين الذين يدافعون بقوة، وتكون تلك هي طبيعتهم في الحياة، هذا هو الشيء