شكرا لقرائتكم خبر عن «قمصان» يتحدث عن مواجهة الإسماعيلي.. وأزمة دكة بدلاء الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة المباراة المقبلة للفريق أمام الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال قمصان، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «دائماً ما تكون المواجهات التي تجمع بين الأهلي والإسماعيلي في غاية الأهمية بغض النظر عن موقع الفريقين في جدول الدوري.. الإسماعيلي فريق كبير يلعب كرة مفتوحة ولديه جهاز فني جديد على دراية تامة بالنادي وبجميع اللاعبين، ولا يحتاج إلى وقت للتأقلم أو التعرف على الفريق وهو ما يساعد بشكل أكبر على تخطى المراحل الاولى الصعبة ويؤكد في نفس الوقت أن المباراة لن تكون سهله على الفريقين».

وأضاف: «يتبقى 3 محطات للأهلي في مشوار الدوري، ونسعى كجهاز فني ولاعبين أن تكون محطة الإسماعيلي في صالح الأهلي، وأن يواصل الفريق السير في طريق الانتصارات وحصد الثلاث نقاط».

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وشدد المدرب المساعد بالأهلي على أن المباريات التي تجمع بين الأهلي والإسماعيلي دائما ما تكون مباراة قمة، خاصة أن الدراويش من الفرق الكبيرة التي تقدم أداء جيدا على المستوى الفني، ولهذا يأمل الجميع أن تكون مواجهة الفريقين يوم الأربعاء المقبل مصدر متعة للجماهير وأن يواصل الأهلي انتصاراته ويحصد الثلاث نقاط ويتخطى مرحلة جديدة من المحطات الأخيره في البطولة.

كما تحدث المدرب المساعد للأهلي عن دكة بدلاء الفريق قائلا: «كل لاعب في الأهلي يقاتل ويفكر في كيفية مساعدة الفريق سواء كان أساسيا أو يجلس على دكة البلاء أو حتى خارج القائمة وهو ما نجنى ثماره ويعبر عن شخصية الأهلي ويتيح للجهاز الفني المساحة الأكبر والأفضل في الاختيارات الفنية».

وعن جاهزية وليد سليمان، أكد قمصان أن «سليمان» من اللاعبين المؤثرين في الفريق ودائما ما يصنع الفارق وأن الجهاز الفني بأكمله بداية من مارتن لاسارتي لديه ثقة كبيرة في قدراته وأن الفترة الماضية شهدت مشاركته في وقت أكبر خلال المباريات الرسمية للعودة به إلى كامل مستواه الفني المعهود عنه بعد الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن الفريق في الفترة الماضية.

ووجه سامي قمصان الشكر لجميع اللاعبين على المجهود الذي بذل خلال المباريات وطالبهم بالاستمرار في حصد النقاط خلال المحطات الأخيرة في الدوري من أجل الفوز بالبطولة وحصد اللقب.