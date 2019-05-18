شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالإسماعيلي للاعبين قبل مواجهة الأهلي: العبوا بشجاعة.. لا تهابوا المنافس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه صبرى المنياوي، مدير الكرة بالإسماعيلي، رسالة للاعبي الفريق قبل مواجهة الأهلي المقررة الأربعاء المقبل، ضمة مؤجلات الجولة 18.

وقال «المنياوي» للاعبين: «العبوا بشجاعة، قدموا أفضل مالديكم ولا تهابوا المنافس».

Advertisements

وأضاف المنياوى في تصريحات عقب لقاء الداخلية، أمس الجمعة، نشرها الموقع الرسمي للنادي:«الضغوط على المنافس أكبر في ظل منافسته على لقب الدورى، أثق في قدرات اللاعبين على تقدم مستوى مشرف خلال تلك المباراة».

واستكمل:«الفريق يضم لاعبين مميزين، لكن للاسف تراجع النتائج في الفترة الأخيرة ساهم بفقدان الثقة، الأن اصبحنا أفضل ونتطور بشكل كبير من مباراة لأخرى».

وأشار مدرب الدراويش والذى قاده لتحقيق انتصار على الأهلى بثلاثية نظيفة عام 2007 :”لقاءات الأهلى دائما ما تخلق الحافز لدى اللاعبين، لذلك سنلعب على تحقيق نتيجة إيجابية”.

وأتم المنياوى حديثه قائلا:«سنواصل الدفع تدريجيا بالناشئين الواعدين، تلك استراتيجيتنا التي نتمسك بها، مصطفى فارس قدم مباراة مميزة للغاية واعتبره احد مكاسب لقاء الداخلية».