شكرا لقرائتكم خبر عن صحف إنجلترا تبرز اقتراب مانشستر سيتي من تحقيق الثلاثية المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبرزت الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم السبت، مباراة نهائي كأس انجلترا بين مانشستر سيتي وواتفورد على معلب ويمبلي، التي يمكن من خلالها أن يحقق فريق السيتيزنز الثلاثية المحلية، بعدما فاز بكأس رابطة المحترفين في بداية العام والدوري الممتاز الأسبوع الماضي.

ونشرت صحيفة «الجارديان» عنوانا قالت فيه: «ثلاثية في الطريق.. أو هل ستكون هناك لسعة في الذيل»، في إشارة إلى إمكانية فوز واتفورد الملقب بـ«الدبابير» وإفساد أحلام السيتي.

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من ناحيتها، قالت صحيفة «ميرور»: «الثلاثية التاريخية لن تمنع جوارديولا الذي لا يرحم من الضغط للحصول على تعزيزات صيفية»، مع صورة لكل من فنسنت كومباني وليروي ساني.

وخرجت صحيفة «التايمز» بعنوان «فرصة بيب للتاريخ»، في إشارة إلى إمكانية فوز مانشستر سيتي بقيادة مدربه الاسباني بيب جواريولا بثلاثية محلية تاريخية (الدوري والكأس وكأس الرابطة).

من ناحيتها، أشارت صحيفة «ديلي ستار» إلى تصريحات نجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين، التي أكد فيها أن ليفربول لم يكن جيدا بما فيه الكفاية لمنافسة السيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتناولت صحيفة «ديلي إكسبريس» ذات الموضوع أيضا تحت عنوان «لا رحمة»، كما استعرضت تصريحات قائد مانشستر يونايتد السابق واين روني التي أكد فيها أنه على لاعبي الفريق الشعور بالرهبة من المدرب أولي جونار سولسكاير.