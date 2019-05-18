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جهاز الإسماعيلي يرفض الراحة قبل مواجهة الأهلي

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، منح لاعبيه راحة سلبية، عقب الانتصار الذي حققه الفريق مساء أمس، على نظيره الداخلية بهدفين دون رد، وذلك لضيق الوقت.

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واستعاد الإسماعيلي نغمة الانتصارات على حساب الداخلية بنتيجة هدفين مقابل لاشىء في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة 33 للدوري، سجلهما كريم بامبو في الدقيقة 29، ثم أكد محمود متولي الانتصار في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق اعتبارا من اليوم السبت، التحضير لمواجهة الأهلي المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن مؤجلات الجولة 18 لبطولة الدوري الممتاز.

بالفوز على الداخلية استعاد الدراويش الانتصارات بعد غياب دام 7 مباريات ليرفع رصيده للنقطة 41 في المركز السابع، ويواجه الأهلي متصدر الترتيب برصيد 73 نقطة.

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