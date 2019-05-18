شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلن عن إجراءات جديدة في بيراميدز لإعداد فريق «لا يُقهر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، عن عدم من الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل إعداد فريق «لا يُقهر» الموسم المقبل.

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وكتب «آل الشيخ»، عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، السبت: «يوجد العديد من الخيارات في المدربين واللاعبين في بيراميدز استعداداً للموسم القادم، وأيضًا هناك تعديلات جذرية في مجلس الإدارة وهيكلة النادي ستثمر إن شاء الله عن فريق لا يُقهر».

وقبل أيام قليلة، كتب آل الشيخ، عبر صفحته أيضًا: «800 مليون جنيه صفقات متوقعة لبيراميدز الموسم القادم».