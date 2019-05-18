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محاضرة فنية للاعبي الزمالك بفندق الإقامة

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية للاعبي الفريق بفندق الإقامة، في الساعات الأولى من صباح اليوم بتوقيت القاهرة .

وكان الزمالك قد خاض مرانه الأول أمس، قبل الإفطار على ملعب مدينة السعيدية.

ويواصل الفارس الأبيض استعداداته لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، المقرر لها الأحد المقبل.

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