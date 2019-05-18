شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية للاعبي الزمالك بفندق الإقامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية للاعبي الفريق بفندق الإقامة، في الساعات الأولى من صباح اليوم بتوقيت القاهرة .
وكان الزمالك قد خاض مرانه الأول أمس، قبل الإفطار على ملعب مدينة السعيدية.
ويواصل الفارس الأبيض استعداداته لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، المقرر لها الأحد المقبل.
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