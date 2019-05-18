شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يجتمع بلاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت، على ملعب التتش، للحديث عن تحديات المحطات الأخيرة في بطولة الدوري ومواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل.

كما يواصل الجهاز الفني مشاهدة ملخص لمباريات الإسماعيلي الأخيرة للوقوف على بعض النقاط الفنية قبل مواجهة الفريقين المؤجلة من الأسبوع 18 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين لمواجهة الإسماعيلي لمواصلة مشوار الفريق نحو التتويج باللقب.