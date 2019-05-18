راعي بايرن ميونخ يفسد الصفقة التاريخية

تعثرت مفاوضات نادي بايرن ميونخ الألماني، مع إحدى شركات السيارات العالمية، بشأن صفقة الرعاية التاريخية، التي كان متوقعًا إبرامها خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن المفاوضات بين الطرفين توقفت، مع إمكانية العودة من جديد بحلول عام 2025.

وأفادت الشبكة بأن البايرن كان في طريقه للاتفاق مع شركة السيارات الشهيرة على رعايته مقابل 800 مليون يورو لمدة 10 سنوات.

من جانبه، قال متحدث رسمي باسم الشركة: "لقد أنهينا المحادثات".

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وتلقت الشركة وعدًا من النادي البافاري بمحاولة فسخ العقد المبرم مع الراعي الحالي قبل عام 2025.

وتملك الشركة الراعية حصة تبلغ 8.33 % من أسهم نادي بايرن ميونخ، لذا رفضت فسخ العقد، مؤكدة تمسكها باستمراره حتى عام 2025.

يذكر أن هناك تقارير تفيد بإمكانية تقديم الشركة الراعية لعرض جديد لتمديد العقد لما بعد عام 2025 بمقابل يبلغ مليار يورو.