هداف الدوري المغربي معروض على الزمالك المصري

شهدت الساعات القليلة الماضية قيام أحد وكلاء اللاعبين بعرض المهاجم التوجولي لابا كودجو لاعب فريق نهضة بركان المغربي، على مسؤولي نادي الزمالك، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل ظهور اللاعب بمستوى متميز مع فريقه، واقتراب انتهاء تعاقده مع النادي المغربي.

ويتصدر لابا كودجو قائمة هدافي الدوري المغربي برصيد 18 هدفًا بخلاف نجاحه فى تسجيل 7 أهداف فى بطولة الكونفدرالية، وينتهي عقده مع نهضة بركان بنهاية الموسم الحالي.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أنه ستتم مراقبة اللاعب خلال الفترة المقبلة للتعاقد معه فى حالة إقتناع الإدارة والجهاز الفني به به بنسبة 100% لضمه قبل النادي الأهلي الذي يسعي لضمه هو الأخر فى الصيف المقبل