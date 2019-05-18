ميسي ينفي ادعاء جريزمان

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، نفى الادعاء الخاص بالفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد.

وكانت تقارير إسبانية أوضحت مؤخرًا أن جريزمان أثناء اجتماعه مع مسؤولي أتلتيكو لإبلاغهم بقرار الرحيل، ادعى أن ميسي اتصل به وطلب منه الانتقال إلى برشلونة، وهو الأمر الذي لا يقدر على رفضه.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ميسي أكد أمام زملائه في غرف ملابس برشلونة أنه لم يقم بالاتصال بجريزمان، لإقناعه بالقدوم إلى صفوف النادي الكتالوني في الموسم المقبل.

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وتؤكد الصحيفة أن صفقة انتقال جريزمان إلى النادي الكتالوني تتمتع برفض كبير داخل غرف ملابس برشلونة، مشيرة إلى أن اللاعبين قاموا بإيصال هذا الشعور إلى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا.

يذكر أن جريزمان أبلغ إدارة أتلتيكو مدريد، الثلاثاء الماضي، بقرار رحيله، ونشر النادي الإسباني فيديو وداعي للاعب على الحساب الرسمي للروخيبلانكوس بـ"تويتر".

وتشير العديد من التقارير الإسبانية إلى أن جريزمان قريب للغاية من الانتقال إلى برشلونة، وأن الصفقة قد تحسم خلال الأسبوع الحالي.