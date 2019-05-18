تذاكر نهائي الأبطال.. وصلت لـ750 الف جنيه.. وتحذير من ليفربول لجماهيره

حذر نادي ليفربول الإنجليزي مشجعيه من بيع تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا على مواقع إلكترونية وسيطة، وأنهم سيكونوا عرضة للمعاقبة من قبل النادي بعدم الدخول إلى ملعب الأنفيلد لأجل غير مسمى.

ويلتقي ليفربول الإنجليزي مواطنه توتنهام هوتسبر في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو المقبل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بمدريد.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" قد خصص لجماهير ليفربول عدد 16.613 تذكرة خلال المباراة النهائية، في الملعب الذي يتسع لنحو 67 ألف مشجع.

وقد فاق الطلب الكبير على تذاكر المباراة النهائية من قبل جماهير الريدز بكثير ما منحه "ويفا" لنادي ليفربول، مما جعل مشجعي الفريق يشعرون بخبية أمل كبيرة بعد الإعلان عن استبعادهم من قرعة الحصول على تذاكر المباراة.

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وظهرت مئات التذاكر على مواقع إعادة البيع الإلكترونية بأسعار باهظة وصلت إلى 40 ألف يورو (750 ألف جنيه مصري تقريبا) لمقعد الدرجة الأولى بالملعب.

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، أن أقل سعر لتذكرة في هذه المواقع يصل إلى 3400 ألف يورو وهي لمقاعد الدرجة الرابعة بالملعب.

وأصدر ليفربول تحذيرا لجماهيره، قال فيه: "إن شراء التذاكر من مصادر غير رسمية عبر الإنترنت لا يضمن أن تكون التذاكر أصلية، أو أنك ستحصل عليها فعليا".

وأضاف بيان النادي: "رغم أن بيع أو عرض التذاكر دون إذن من النادي يعد جريمة جنائية، فإن ليفربول يعتزم أيضا فرض عقوبات على أي مشجع يكتشف أنه يبيع التذاكر لنهائي دوري أبطال أوروبا في مدريد من خلال المواقع غير الرسمية، قد تشمل العقوبات تعليق شراء التذاكر وحظر لأجل غير مسمى من دخول ملعب أنفيلد".